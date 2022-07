Superficie di un camion su cui si carica merce - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Superficie di un camion su cui si carica merce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PIANALE

Significato/Curiosita : Superficie di un camion su cui si carica merce

Da un imprenditore americano nel campo dei trasporti, malcolm mclean. si racconta che, mentre mclean sedeva sul suo camion in attesa che la merce fosse...

Il telaio è la struttura portante delle varie parti che costituiscono una macchina ovvero il componente essenziale per qualsiasi mezzo di trasporto, macchinario... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con superficie; camion; carica; merce; Le parti in cui una superficie è divisa; La misura di superficie per le tenute; Tarallo biscottato dalla superficie porosa; La superficie ghiacciata dell Artico e dell Antartico; Un camion con motrice; Riempire di merce un camion ; Si trovano in camion e in taxi; Sistemati sul camion ; Scarica di terremoto; Stressata... come una batteria scarica ; Microscopica particella a carica negativa; Si carica sull ambulanza; Luogo di stoccaggio della merce ; Richiesta di merce da parte di un cliente; Si è disposti a pagarlo per acquistare una merce ; Confezionamento per merce che viene spedita; Cerca nelle Definizioni