Subito dopo i primari - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Subito dopo i primari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SECONDARI

Significato/Curiosita : Subito dopo i primari

Matematico-scientifico, antropologico). con la riforma moratti i programmi ministeriali hanno subito un cambiamento drastico di riduzione dei programmi per quanto...

Argo secondari (roma, 12 settembre 1895 – rieti, 17 marzo 1942) è stato un politico, antifascista e militare italiano. quinto di sette figli, nacque a... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con subito; dopo; primari; Un evento subito represso: __ sul nascere; Si mette sul fuoco subito dopo finito di mangiare; Coppia subito dopo il matrimonio; In _ che non si dica = subito ; In uno scambio verbale viene dopo la botta; Iniziano dopo il mezzogiorno; dopo il doppio; dopo di lui non arriva nessuno; Insegnante della scuola primari a; Mal di testa, primari o o secondario; Un colore primari o; Il suo fine primari o è mescere acqua; Cerca nelle Definizioni