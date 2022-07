Sono in riga e in linea - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono in riga e in linea. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : IA

Significato/Curiosita : Sono in riga e in linea

Eseguire una costruzione con riga e compasso significa ottenere graficamente una determinata figura geometrica partendo da segmenti ed angoli tracciati...

Microprocessori (ia-4, ia-8, ia-16, ia-32 e ia-64) internet archive ia – tipo di supernova ia – codice vettore iata di iraqi airways ia – codice iso 639-2... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con sono; riga; linea; Possono essere... bianche; Lo sono i taxi di Venezia; Possono causare l affondamento di una nave; sono ottime con il cacio; Briga nte, bandito; Si tira con la riga ; Una mezza riga ; Chi l ha, si sbriga ; Tratto finale in linea retta: __ d arrivo; linea di matita su cui si è passato il dito; La storica linea che andava dalla Versilia alla Romagna; Detto di parente che discende in linea maschile; Cerca nelle Definizioni