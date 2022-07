Sistema di sicurezza a palloncino per auto ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sistema di sicurezza a palloncino per auto ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : AIRBAG

Significato/Curiosita : Sistema di sicurezza a palloncino per auto ing

L'airbag (in italiano cuscino salvavita) è un dispositivo di sicurezza passivo installato all'interno del volante, della plancia, dei sedili o del padiglione... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con sistema; sicurezza; palloncino; auto; sistema che individua i colori tramite un codice; sistema di esercizi da palestra; Il sistema composto da orecchie e neuroni; sistema di canali navigabili; Si lasciano su speciali cartellini della Pubblica sicurezza ; All aeroporto sono obbligatori quelli di sicurezza ; In stato di allerta... per la pubblica sicurezza ; Il dispositivo che blocca le cinture di sicurezza ; Riempire un palloncino ; Lo strumento della prova del palloncino ; palloncino che si apre in caso d incidente ing; Scherzo estivo con palloncino pieno d acqua; Congestione auto mobilistica; auto della polizia... che si libra in aria; Roulotte trainate da auto in vacanza ing; Fermarsi con l auto in un parcheggio; Cerca nelle Definizioni