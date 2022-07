Simile al baseball ma con campo più piccolo ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Simile al baseball ma con campo più piccolo ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.



Soluzione 8 lettere : SOFTBALL

Significato/Curiosita : Simile al baseball ma con campo piu piccolo ing

Abruzzese, campo di salto a ostacoli; circolo golf d'abruzzo (brecciarola) campo a 18 buche; campo da rugby (brecciarola); stadio di baseball "santa filomena"...

Il softball è uno sport di squadra, il nome si può tradurre in italiano come palla soffice, il quale scopo è quello di segnare punti facendo in modo che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

simile per categoria o apparenza; Il tavoliere di un gioco simile agli scacchi; simile a una canoa scavata da un tronco; Cetaceo simile a un delfino bianco; Il gioiello che ci ricorda il campo da baseball ; Una squadra di baseball di New York; La falda del cappellino da baseball ; Un ruolo nel baseball ; Lo sport con fuoricampo ... e diamanti ing; Trovano gloria sul campo ; Il gioello che ci ricorda il campo da baseball; Il campo ... di influenza; piccolo mezzo da corsa senza carrozzeria ing; piccolo prato privato; Furbo o astuto come un piccolo delinquente; piccolo coltello che si montava sui fucili;