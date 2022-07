Sfugge da tempo all arresto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sfugge da tempo all arresto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : LATITANTE

Significato/Curiosita : Sfugge da tempo all arresto

Partire dal luglio 1992, ha annoverato stabilmente 30 latitanti fino al 2009: infatti, quando un latitante veniva catturato, veniva automaticamente rimosso... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

