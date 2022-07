Si seleziona sullo smartphone quando si vola - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si seleziona sullo smartphone quando si vola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 13 lettere : MODALITÀ AEREO

Significato/Curiosita : Si seleziona sullo smartphone quando si vola

modalità aereo è un film italiano del 2019 diretto da fausto brizzi e con protagonisti principali lillo, paolo ruffini, violante placido e dino abbrescia... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Si seleziona nel televisore; Razza di gatto senza pelo seleziona ta in Canada; Le seleziona no gli enologi; Si seleziona su Netllix; Passare la gomma sullo scritto; Località calabra sullo lonio; Grande porto pugliese sullo Ionio; Così è un assegno... fasullo ; Un messaggio che si manda con lo smartphone ; Galaxy : smartphone = Kindle : x; Quelle dello smartphone sono silenziabili; Sigla delle immagini animate degli smartphone ; Si cerca quando piove; C è quando ogni cosa è al suo posto; Si dice quando ci si presenta a qualcuno; Luogo comune: si stava meglio quando si stava __; Insegnamento tratto da un fatto: __ della favola ; Mary, la governante che vola con l ombrello; Il vola tile... che porta i neonati in un fagotto; La tavola periodica raccoglie quelli chimici;