Riduzione di un debito da pagare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Riduzione di un debito da pagare.

Soluzione 7 lettere : ABBUONO

Significato/Curiosita : Riduzione di un debito da pagare

Dichiarazione formale di un governo circa l'intenzione di pagare solo in parte (o non pagare) i propri debiti (un taglio parziale dei debiti è detto haircut)...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi abbuono (disambigua). in generale, l'abbuono è una riduzione concessa a un debitore su una somma da... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

