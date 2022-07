Reparto ospedaliero dedicato ai più anziani - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Reparto ospedaliero dedicato ai più anziani. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : GERIATRIA

Significato/Curiosita : Reparto ospedaliero dedicato ai piu anziani

11.3274 l'azienda ospedaliero-universitaria senese di santa maria alle scotte è un policlinico situato nella città di siena, il più grande della provincia...

Denominazione di medico gerontologo. la geriatria e la gerontologia sono strettamente legate alla medicina interna; la geriatria si è affermata inizialmente negli... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

