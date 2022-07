La regione con le isole di Capri e Ischia - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La regione con le isole di Capri e Ischia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : CAMPANIA

Significato/Curiosita : La regione con le isole di capri e ischia

le isole flegree del golfo di napoli, ovvero ischia, procida, vivara e nisida, sono situate nel quadrante ovest della città metropolitana di napoli. il...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi campania (disambigua). la campania (afi: /kam'panja/) è una regione italiana a statuto ordinario... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con regione; isole; capri; ischia; regione montuosa della Sardegna; La regione in cui si trova L Aquila; regione dell Etiopia; regione dell Austria; isole dell Oceano Indiano vicine alle Nicobare; Relativo ad isole come Cuba, Haiti e Giamaica; La più settentrionale delle isole giapponesi; Le isole di cui fa parte Corfù; Raccapri ccianti, crudeli; La capri oli attrice; Dio con piedi capri ni; Film con Dicapri o: Il grande __; La rischia l elettricista; Lo rischia un alpinista che dorme all addiaccio; Sorge su un isolotto collegato a ischia da un ponte in muratura; Rischia no di diventarlo dei viaggi mal organizzati; Cerca nelle Definizioni