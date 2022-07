Ramoscello secco - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Ramoscello secco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Alla doppia z iniziale, es. prendere, afferrare: zzicari iccari, ramoscello secco: zzippu ippu. s = indica la pronuncia strascicata del gruppo sc per...

sterpo (sterp in friulano) è una frazione del comune di bertiolo (udine) di 25 abitanti. in questa piccola frazione si trova una villa che fu della famiglia...