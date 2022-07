Raccolta di uva per fare vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Raccolta di uva per fare vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : VENDEMMIA

Significato/Curiosita : Raccolta di uva per fare vino

Con uva di tipo trebbiano e malvasia. spesso si tratta di un vino dolce. può essere anche prodotto con uve sangiovese e in questo caso si parla di vinsanto...

Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

