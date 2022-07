Programma per disegni tecnici al computer - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Programma per disegni tecnici al computer. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : AUTOCAD

Significato/Curiosita : Programma per disegni tecnici al computer

Serie di disegni tecnici (in proiezione ortogonale, in sezione, in assonometria, in esploso) finalizzati alla costruzione di un motore; computer-aided design...

autocad è un programma di disegno tecnico assistito dal computer ideato nel 1982 dalla software house statunitense autodesk. si tratta del primo prodotto... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

