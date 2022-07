Un programma che infetta i computer ing - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un programma che infetta i computer ing. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : MALWARE

Significato/Curiosita : Un programma che infetta i computer ing

Cih, o anche conosciuto come "virus chernobyl", è un potente virus informatico sviluppato da cheng ing-hau (cih) nel 1998. è conosciuto come "virus di chernobyl"...

Alla sony pictures entertainment, usando un malware conosciuto come shamoon o w32.disttrack. il malware non necessariamente è creato per arrecare danni... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

