Processo per fare cuoio da pelle animale - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : CONCIA

Significato/Curiosita : Processo per fare cuoio da pelle animale

vedi subcultura leather. il cuoio è il materiale ricavato dalla pelle degli animali la quale, in seguito a un processo denominato "concia" viene resa...

Disambiguazione – se stai cercando la politica italiana, vedi anna paola concia. la concia è il trattamento a cui vengono sottoposte le pelli al fine di conservarle... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

