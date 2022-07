Pianta che deve il nome al botanico Pierre Magnol - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pianta che deve il nome al botanico Pierre Magnol. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : MAGNOLIA

Significato/Curiosita : Pianta che deve il nome al botanico pierre magnol

Successivamente il giardino, definitivamente concluso nel 1826, che assunse il nome di real giardino inglese ed orto botanico di caserta, fu curato dai botanici geremia...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi magnolia (disambigua). magnolia l. è un genere di piante della famiglia delle magnoliacee,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

