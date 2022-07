Percorso tra la partenza e la destinazione - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Percorso tra la partenza e la destinazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : TRAGITTO

Significato/Curiosita : Percorso tra la partenza e la destinazione

Il percorso più breve da sorgente a destinazione tramite un'iterazione inversa: 1 s := sequenza vuota 2 u := destinazione 3 while precedente[u] è definito:...

Ben 1000 metri per 71 km dei 163 del suo cammino. il cavo inizia il suo tragitto da un impianto (invertitore statico) della stazione elettrica di galatina... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

