La parte esterna che ricopre il fusto dell albero - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La parte esterna che ricopre il fusto dell albero. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : CORTECCIA

Significato/Curiosita : La parte esterna che ricopre il fusto dell albero

Prunus. la mandorla è invece il seme di questo albero. il mandorlo è un albero piccolo, caducifoglie e latifoglie, alto fino a 5-7 metri. il mandorlo...

Della corteccia cerebrale presenta una grande quantità di scanalature, chiamate 'solchi'. la parte filogeneticamente più antica della corteccia cerebrale... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con parte; esterna; ricopre; fusto; dell; albero; Apparte nenti a questo pianeta; Percorso tra la parte nza e la destinazione; Immobilità di una parte del corpo; parte cipano agli utili e ai rischi d impresa; Una tuberosità situata nella regione esterna del femore; Struttura che copre un area esterna limitata; Memoria interna o esterna al computer ing; La parte esterna di un libro; ricopre un pianeta nel Solaris di Stanislaw Lem; Negli pneumatici ricopre la camera d aria; ricopre il tronco; ricopre il tavolo quando si mangia; fusto perlopiù sotterraneo che ricorda una radice; Se è del fusto non è cerebrale; Piante il cui fusto sotterraneo ha l odore del pepe; fusto perenne sotterraneo lo zenzero da cucina; Un materiale per padell e antiaderenti; Il gemere... dell e pecore; Le zone più antiche dell e città: __ storici; Il Sanzio... dell e tartarughe ninja; Le tipiche abitazioni di albero bello; Ci si arrampica per vincere premi: albero della __; albero tremulo da cui si ricava legno biancastro; albero genealogico che fa rima con faggio; Cerca nelle Definizioni