Non provano vergogna - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non provano vergogna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : SPUDORATI

Significato/Curiosita : Non provano vergogna

Comportamento, e non provano colpa né rimorso per le proprie azioni. su qualsiasi minaccia o danno causato a terzi, gli psicopatici non provano vergogna né senso...

Mondadori, 2011. isbn 978-88-04-61003-8; 2012. isbn 978-88-04-62376-2. spudorati. la grande beffa dei costi della politica. false promesse e verità nascoste... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

