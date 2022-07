Non più fresche, come rose ormai vecchie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Non più fresche, come rose ormai vecchie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : APPASSITE

Significato/Curiosita : Non piu fresche, come rose ormai vecchie

Altre definizioni con fresche; come; rose; ormai; vecchie; Per quando fa fresche tto; Devono essere fresche ; Tiene fresche le bevande nelle camere d albergo; Perdere la fresche zza; Principale... come il direttore di un ospedale; come dire incitati, spronati; La come llo cantante, attrice e conduttrice tv; come bestie docili; Vi si coltivano rose ... e giovani calciatori; Dolorose coliche; Un insetto verde molto comune sulle rose ; Pesce dalle carni rose e; Girini... ormai adulti; ormai mansueto; L uccello ormai scomparso simbolo dell isola di Mauritius; ormai pronte da cogliere; Vale quasi 20 vecchie lire; Sono vecchie e Nuove, a Venezia, in Piazza San Marco; vecchie monete d oro; Ritornare su vecchie questioni: __ il passato;