Materiale sintetico delle mute da sub - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Materiale sintetico delle mute da sub. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : NEOPRENE

Significato/Curiosita : Materiale sintetico delle mute da sub

Indumenti (ad esempio, mute subacquee). ^ neoprene, su enciclopedia treccani. url consultato il 9 marzo 2016. ^ neoprene, dalle tute da sub all'abbigliamento...

Wikizionario contiene il lemma di dizionario «neoprene» wikimedia commons contiene immagini o altri file su neoprene neoprene, su treccani.it – enciclopedie on line... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

