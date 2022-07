Un materiale per padelle antiaderenti - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Un materiale per padelle antiaderenti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : TEFLON

Significato/Curiosita : Un materiale per padelle antiaderenti

Chimica. le padelle da cucina definite "antiaderenti", sono tali perché ricoperte all'interno di uno strato di ptfe (teflon). è inoltre il materiale con il...

Cercando il materiale prodotto dalla e.i. du pont de nemours and company, vedi teflon af. il politetrafluoroetilene (ptfe) è il polimero appartenente alla classe... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con materiale; padelle; antiaderenti; materiale sanitario dei guanti monouso; materiale sintetico delle mute da sub; Ostacolo fastidioso, materiale o simbolico; materiale per tappi di vino; Rivestimento di padelle antiaderenti; Si arrostiscono in speciali padelle ; L impugnatura di coltelli e padelle ; Lo sono i fondi di molte padelle ; Rivestimento di padelle antiaderenti ; Cerca nelle Definizioni