La loro bandiera col teschio è detta Jolly Roger - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La loro bandiera col teschio è detta Jolly Roger. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PIRATI

Significato/Curiosita : La loro bandiera col teschio e detta jolly roger

Minacciare e incutere paura (armi sempre in mostra, sparare per avvertimento, mostrarsi animaleschi, sfruttare la deterrenza della bandiera pirata), non...

Disambiguazione – "pirati" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pirati (disambigua). la pirateria è l'azione dei pirati, ovvero di coloro... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

