Leonardo, scrittore de Il giorno della civetta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Leonardo, scrittore de Il giorno della civetta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : SCIASCIA

Significato/Curiosita : Leonardo, scrittore de il giorno della civetta

Lanuzza, scrittore contro. l'opera di leonardo sciascia, jouvence, milano, 2020, isbn 978-88-7801-714-6. m. prisco, "il giorno della civetta", in baretti...

Leonardo sciascia nasce l'8 gennaio 1921 a racalmuto, in provincia di agrigento, primo di tre fratelli, figlio di un impiegato, pasquale sciascia, e di una... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con leonardo; scrittore; giorno; della; civetta; Il capolavoro di leonardo realizzato in Santa Maria delle Grazie, a Milano; Noto romanzo di leonardo Sciascia; Mustelide dipinto da leonardo in un noto quadro; leonardo lavorò alla sua corte: __ il Moro; La maniera dello scrittore ; Feuillet, scrittore ; _ Affinati, scrittore ; Lo scrittore francese de II porto delle nebbie; Iniziano dopo il mezzogiorno ; Con le varie... alla fine dell ordine del giorno ; Era il motto di Mike Bongiorno ; Il soggiorno scoperto delle case romane; Il fumetto della DC Comics con Boston Brand; Capitale della Siria famosa per tessuti decorati; Barbara __, attaccante della Nazionale di calcio; Limite della porta o del dolore; La civetta di Harry Potter; Il _ della civetta , capolavoro di Sciascia; Viverride chiamato anche civetta africana; Fa la civetta con Turiddu; Cerca nelle Definizioni