Incontro affettuoso di due corpi che si stringono - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Incontro affettuoso di due corpi che si stringono. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ABBRACCIO

Significato/Curiosita : Incontro affettuoso di due corpi che si stringono

Contiene citazioni di o su abbraccio wikizionario contiene il lemma di dizionario «abbraccio» wikimedia commons contiene immagini o altri file su abbraccio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con incontro; affettuoso; corpi; stringono; Ufficio d incontro fra ente e utente uscio d auto; Il luogo di incontro fra ente e utente ufficio; In matematica, come viene definito il punto di incontro tra gli assi delle ascisse e delle ordinate in un piano cartesiano; incontro con un potenziale datore di lavoro; Morbido e affettuoso ; affettuoso , innamorato; affettuoso ; Tocco gentile e affettuoso sul viso; Osserva il moto dei corpi celesti; La proiettano i corpi alla luce del sole; Il mese con lo Scorpi one e il Sagittario; Piccoli corpi celesti anche detti pianetini; Si stringono pizzicando; Li stringono gli orecchini; Si stringono in società; Costringono ad alzare la voce; Cerca nelle Definizioni