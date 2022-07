Inalare e esalare aria dai polmoni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Inalare e esalare aria dai polmoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RESPIRARE

Significato/Curiosita : Inalare e esalare aria dai polmoni

2016). sanremo 2012: respirare di gigi d'alessio e loredana bertè in anteprima su youtube ^ gigi d'alessio: il nuovo singolo è "respirare" in duetto con loredana... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con inalare; esalare; aria; polmoni; Si usa per inalare ; Sta per esalare l ultimo respiro; esalare l'ultimo respiro; Sul punto di esalare l'ultimo respiro; Insegnante della scuola primaria ; Auto della polizia... che si libra in aria ; La zanzara che trasmette la malaria ; C è quella d aria ... e quella elettrica; Immettere aria nei polmoni ; Infezione del collegamento tra trachea e polmoni ; Gabbia ossea che racchiude cuore e polmoni ; I... polmoni dei pesci; Cerca nelle Definizioni