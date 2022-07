Il gruppo che cantava Only you: The __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il gruppo che cantava Only you: The __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PLATTERS

Significato/Curiosita : Il gruppo che cantava only you: the __

Per il tour: john james, donna mcdaniels e jenny douglas. john cantava stop loving you e le parti di bobby in rosanna. donna cantava home of the brave...

The platters sono stati un gruppo vocale statunitense, particolarmente famoso nella seconda metà degli anni cinquanta. formati nel 1953 a los angeles,... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

