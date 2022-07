Grande magazzino con merci varie - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande magazzino con merci varie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : EMPORIO

Significato/Curiosita : Grande magazzino con merci varie

Alcuni magazzini. lo scalo merci, situato sul lato nord dell'impianto, comprende altri 7 binari tronchi, una piattaforma di carico, un magazzino e, all'interno...

Il termine emporio (dal greco antico empòrion; plurale empòria) designava nel mediterraneo antico una località marittima adibita allo scarico, al deposito... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

