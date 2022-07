Grande contenitore per cucinare - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grande contenitore per cucinare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PENTOLONE

Significato/Curiosita : Grande contenitore per cucinare

Pochi giorni. il tofu in contenitori sigillati può essere tenuto in frigorifero anche per diverse settimane. il contenitore del tofu è asettico e garantisce...

Weasley. un tempo, un mago benevolo e amico dei babbani possedeva un pentolone dal quale, a detta sua, fuoriuscivano gli incantesimi e le pozioni che... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con grande; contenitore; cucinare; Diventata grande e adulta; grande magazzino con merci varie; Furono guidati da Serse e Ciro il grande ; Ha interpretato Freddie Mercury sul grande schermo; Un contenitore per le frecce; contenitore da detersivo; contenitore per piante con boccioli; contenitore per bevande; Fiamma domestica per cucinare e scaldarsi; Qualità di riso ideale per cucinare risotti; Vaschetta di metallo usata per cucinare allo spiedo; Serve per cucinare la carne; Cerca nelle Definizioni