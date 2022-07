Gioco di carte con sequenze e combinazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gioco di carte con sequenze e combinazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : BURRACO

Significato/Curiosita : Gioco di carte con sequenze e combinazioni

Versione a 15 carte) è un gioco di carte, nel quale si utilizzano le carte francesi. il mazzo di pinella è composto da 2 mazzi francesi da 54 carte. si tolgono...

Di f.g.b. e a.s.c. burracoup, f.i.g.bur., f.a.i.b., e u.i.s.p. il super burraco e il burraco reale sono ammessi, insieme al burraco semipulito, nei codici... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

