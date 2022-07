Dolce sardo croccante con miele e mandorle fra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dolce sardo croccante con miele e mandorle fra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GATEAU

Una soluzione calda di acqua e miele (ammerrare); il gatò de mèndula è un croccante di mandorle tostate e aromatizzato con scorza d'arancia che raggiunge...

gâteau o gateaux) è una torta salata a base di patate tipica della cucina napoletana. l'etimologia della parola ha le sue basi nel francese gâteau, che...

