Diventa rossa in un ambiente acido - Cruciverba

Soluzione 18 lettere : CARTINA DI TORNASOLE

Significato/Curiosita : Diventa rossa in un ambiente acido

Odore pungente. l'acido acetico puro, anidro (ovvero privo di acqua), chiamato acido acetico glaciale, a temperatura ambiente è un liquido incolore che...

Conoscerne il ph. ^ cartina tornasole, su www.chimica-online.it. url consultato il 5 marzo 2016. ^ come realizzare cartine al tornasole, su fai da te mania... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

