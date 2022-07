Si dice di un testo lungo e noioso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di un testo lungo e noioso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : PROLISSO

Altre definizioni con dice; testo; lungo; noioso; Il giudice d Israele che allevò Samuele; Si dice di mani unite o di persone arrivate; Si dice in silenzio stampa: no __ ing; Si dice di parola non più utilizzata; testo che racconta della vita di una persona; Breve annotazione che integra o modifica un testo ; Il testo d un problema; Un testo elettronico; Tipo di pasta lungo e sottile; Prodotto da forno lungo e croccante; Un periodo lungo 24 mesi; lungo e violento discorso... anti-macedone; In genere è... noioso ; Sopportare pazientemente un discorso noioso ; Problema noioso che porta seccature; Si distrae quando l oratore è noioso o logorroico; Cerca nelle Definizioni