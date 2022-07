Si dice di parola non più utilizzata - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si dice di parola non più utilizzata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DESUETA

Significato/Curiosita : Si dice di parola non piu utilizzata

Neofita in ambito informatico e virtuale, vedi newbie. il termine neòfita (desueta oggi la variante neofito) deriva dal latino ecclesiastico neòphytus, ricalcato... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

