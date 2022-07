Determina il ritmo dei canottieri - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Determina il ritmo dei canottieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAPOVOGA

Canoa polo: canottieri siracusa (1 scudetto); tennistavolo: città di siracusa (1 scudetto) il principale impianto sportivo di siracusa è il centro polivalente...

Il capovoga in una imbarcazione a remi è quel componente dell'equipaggio che siede nel primo carrello dando le spalle agli altri rematori, che devono adattarsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Il capovoga in una imbarcazione a remi è quel componente dell'equipaggio che siede nel primo carrello dando le spalle agli altri rematori, che devono adattarsi... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con determina; ritmo; canottieri; determina la condanna; Atto con cui un autorità giudiziaria richiede ad un altra di compiere determina te incombenze processuali; In modo vago e indetermina to; determina no l aumento demografico; Il ritmo musicale misto di rock e di calypso; ritmo routinario, sempre uguale; Ha un ritmo binario; Ha ritmo lento; Il competere dei canottieri ; L equipaggio dei canottieri ; Se è dei canottieri non è polare; Segnali per canottieri ;