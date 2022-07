Cucire provvisoriamente un capo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Cucire provvisoriamente un capo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : IMBASTIRE

Significato/Curiosita : Cucire provvisoriamente un capo

Della distanza tra le cimose di una pezza di stoffa. ago è un attrezzo utilizzato per cucire, di forma allungata ed appuntito ad una estremità. si usa...

Dalle cui risultanze scaturiscono le direttive cinotecniche sulle quali imbastire la selezione in termini di tipologia, costruzione morfologica e funzionalità... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

