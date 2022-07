Copre il collo in inverno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Copre il collo in inverno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SCIARPA

Significato/Curiosita : Copre il collo in inverno

Cavalli, il parco degli dei copre trenta acri e le cucine sono ampie quanto la sala grande di grande inverno. gran parte della fortezza è però in rovina...

Indossata a tracolla, una sciarpa con colori e/o scritte distintive funge anche da insegna di particolari cariche militari o civili (sciarpa di ufficiale, di sindaco... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con copre; collo; inverno; Ricopre un pianeta nel Solaris di Stanislaw Lem; copre un ingranaggio; Panno di lino che copre il collo dei sacerdoti; copre il capo delle Guardie Svizzere; collo cati senza un ordine preciso; Arteria al lato del collo ; Lo è il Grillo nato dalla penna di collo di; FU + se ne vanno in giro con la macchina fotografica al collo ; Gli estremi dell inverno ; Quello del Giappone fiorisce già in inverno ; L albero che fiorisce già a fine inverno ; Estate, inverno , ecc..; Cerca nelle Definizioni