Copiosa fuoriuscita di sangue - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Copiosa fuoriuscita di sangue. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : EMORRAGIA

Significato/Curiosita : Copiosa fuoriuscita di sangue

Che è universalmente riconosciuto come il blading con la più copiosa fuoriuscita di sangue di sempre. schienamento (in inglese: pinfall) è uno dei modi possibili...

Emorragia sottocongiuntivale emorragia subaracnoidea emorragia subungueale emorragia petecchiale emorragia lacrimale nelle emorragie massicce di tipo traumatico... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con copiosa; fuoriuscita; sangue; Pioggia copiosa : a __; Una mangiata copiosa , in tono scherzoso; Regola la fuoriuscita dell acqua dai tubi; fuoriuscita di lava da un vulcano; Permette la fuoriuscita dell aria da un tubo; Fermare in qualche modo la fuoriuscita di un liquido; Offre il proprio sangue o i propri organi; Si dona come il sangue ma non è rosso; Una di sangue blu; I globuli del sangue con l emoglobina; Cerca nelle Definizioni