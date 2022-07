Come una voce piatta e noiosa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Come una voce piatta e noiosa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : MONOCORDE

Significato/Curiosita : Come una voce piatta e noiosa

Critica del 56º festival di cannes. mario è un giovane introverso che sogna di scappare da una vita piatta e noiosa per andare a vivere di musica in america...

Il monocordo è uno strumento composto da una sola corda, tesa sopra una cassa di risonanza tra due ponticelli, e posata su un terzo ponticello intermedio... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

