Come una dichiarazione falsa - Cruciverba

Soluzione 7 lettere : MENDACE

Diritto italiano il reato di falsa testimonianza è previsto all'art. 372 del codice penale, per il quale chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità...

Verace-mendace-imprevedibile verace-imprevedibile-mendace mendace-verace-imprevedibile mendace-imprevedibile-verace imprevedibile-verace-mendace... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con come; dichiarazione; falsa; Un tempio come quello di Lourdes; Un rivoluzionario come Robespierre; Belga... come l arte di Rubens; come un artista... sulla rampa di lancio; Una dichiarazione resa da-vanti all autorità; Locuzione per confermare una dichiarazione ; Una dichiarazione resa davanti all autorità; dichiarazione mirante a ridurre l'importanza di una notizia già data; Tutt altro che falsa ; Bugia consapevole che falsa la realtà; Un umiltà che può essere anche falsa ; È falsa quella dell ipocrita; Cerca nelle Definizioni