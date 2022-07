Città laziale bombardata duramente nel 1944 - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Città laziale bombardata duramente nel 1944. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CASSINO

Significato/Curiosita : Citta laziale bombardata duramente nel 1944

L'antica città, vedi anzio (città antica). disambiguazione – se stai cercando l'omonimo film (titolo statunitense) sullo sbarco alleato del 1944, vedi lo...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi cassino (disambigua). cassino (ipa: /kas'sino/, san germano fino al 1863) è un comune italiano... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con città; laziale; bombardata; duramente; 1944; Comune della città metropolitana di Venezia; Le zone più antiche delle città : __ storici; Treno che collega città in UE ing; La città inglese... con il fumo grigio; Frattaglia molto usata nella cucina laziale ; Località laziale ; Ricetta laziale di pasta simile all amatriciana; Cittadina laziale famosa per un sugo; Prima città bombardata con l atomica; Fu bombardata tre giorni dopo Hiroshima; Harbor: venne bombardata nel dicembre 1941; Città base della Royal Navy bombardata nel 1941; Toccare duramente ; Iniziano duramente ; Governano duramente ; Fu duramente avversato da sant Atanasio; È storico quello avvenuto in Normandia nel 1944 ; Quello in Normandia avvenne nel 1944 ; Nacquero nel 1944 ; Sindrome, disturbo autistico descritto nel 1944 ; Cerca nelle Definizioni