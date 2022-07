La città francese con l Arco di Trionfo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La città francese con l Arco di Trionfo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PARIGI

Significato/Curiosita : La citta francese con l arco di trionfo

L'arco di trionfo (in francese arc de triomphe de l'étoile) è un importante monumento di parigi. si trova alla fine del viale dei campi elisi, al centro...

Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi parigi (disambigua). parigi (afi: /pa'rii/; in francese paris, pronuncia /pai/; con riferimento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con città; francese; arco; trionfo; La città inglese... con il fumo grigio; città del trapanese famosa per un vino liquoroso; città che dà il nome all inno di Francia; La città spagnola col museo Reina Sofia; Marchio francese di abbigliamento col coccodrillo; Varietà francese di mele dolci e acidule; Il chimico francese ghigliottinato durante il Terrore; Fiume francese , affluente del Rodano; Tra i canonici ci sono quelli secondo Marco e Luca; Il Pablo famigerato narco trafficante colombiano; Un orso che popola il Parco Nazionale d Abruzzo; Giunio Bruto : Marco = Giulio Cesare : x; L elargizione che gli antichi soldati romani ricevevano in occasione di un trionfo ; Il trionfo della primavera; Il viale parigino che termina con l Arco di trionfo ; Il viale parigino che termina con l Arco di trionfo ; Cerca nelle Definizioni