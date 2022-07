Il cellulare con la batteria piena - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cellulare con la batteria piena. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CARICO

Significato/Curiosita : Il cellulare con la batteria piena

Mentre la serie lr sono alcaline e forniscono 1,50 v. il prefisso "sg" indica che la batteria è una versione all'ossido di argento di una batteria alcalina...

carico – sinonimo di azione esterna in meccanica carico aerodinamico – forza agente su una vettura in movimento, riferito all'ingegneria automobilistica... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

