Breve annotazione che integra o modifica un testo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Breve annotazione che integra o modifica un testo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : POSTILLA

Significato/Curiosita : Breve annotazione che integra o modifica un testo

Tesi di vittore branca) o il 1353 (secondo la tesi di giuseppe billanovich). anche se il primo a capire che si trattava di un testo autografo fu alberto...

La postilla amiatina è un documento del 1087 che rappresenta una delle più importanti testimonianze del passaggio in italia dal latino al volgare. il documento... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

