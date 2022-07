Appartenenti a questo pianeta - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Appartenenti a questo pianeta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TERRESTRI

Significato/Curiosita : Appartenenti a questo pianeta

Disambiguazione – "pianeti" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi pianeta (disambigua) o pianeti (disambigua). un pianeta è un corpo celeste...

Concetto generale delle mine terrestri ha certamente una lunga storia. secondo alcune fonti, ordigni esplosivi terrestri erano usati già nel iii secolo... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

