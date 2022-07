L animale con proboscide... dall ottima memoria - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: L animale con proboscide... dall ottima memoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : ELEFANTE

Significato/Curiosita : L animale con proboscide... dall ottima memoria

L'associazione nasce probabilmente dal lungo naso del dio simile ad una proboscide. secondo altri studiosi però i tengu deriverebbero dal dio susanoo. le...

Encyclopædia britannica, inc. (en) elephantidae, su fossilworks.org. elefante africano ed elefante asiatico sul sito del wwf italia associazione david sheldrick... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con animale; proboscide; dall; ottima; memoria; Come un animale affetto da rabbia; L unico animale degli scacchi; Un animale dormiglione; animale marino con tre cuori; Ha una lunga proboscide e non sa saltare; Enormi pinnipedi con la proboscide ; Mammifero dalla corta proboscide ; Scimmia con una sorta di proboscide ; Protegge il tavolo dall e macchie di cibo; Ciocche di capelli che spuntano dall a pettinatura; Abito giapponese dall e maniche larghe gia; Saggia guida dall affetto paterno; Un ottima varietà di caviale; Dev essere ottima nelle sale da concerto; È ottima per smacchiare; Sigla che indica vini di ottima qualità; L operazione per azzerare la memoria di un dispositivo; Perdita improvvisa della memoria ; È vivo nella memoria ; Imprimere definitivamente nella memoria ; Cerca nelle Definizioni