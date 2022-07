Allontana... la pace - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Allontana... la pace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : ESCALATION

Significato/Curiosita : Allontana... la pace

Significati: escalation – film del 1968 diretto da roberto faenza escalation – cartone animato antimilitarista diretto nel 1968 da ward kimball. escalation – fase... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 30 luglio 2022

Altre definizioni con allontana; pace; Gesto aggressivo per allontana re o far cadere; allontana un oggetto per metterlo a fuoco; allontana re un disturbatore da un forum di Internet; allontana rsi dal gruppo; Timoroso e incapace di prendersi responsabilità; Mascalzone capace del peggio; I soldati delle forze di pace dell ONU; In quale regione italiana è ambientato Luca, il film d animazione Pixar su un mostro marino capace di trasformarsi in ragazzo; Cerca nelle Definizioni