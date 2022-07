Si trova in alcune strade strette: senso unico __ - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Si trova in alcune strade strette: senso unico __. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : ALTERNATO

Significato/Curiosita : Si trova in alcune strade strette: senso unico __

Nello stretto si pensi che quando il mar tirreno presenta bassa marea al confine settentrionale del canale, il contiguo mar ionio si trova in fase di...

Wikizionario wikizionario contiene il lemma di dizionario «all'insù» alternato è un termine utilizzato in araldica: aggettivo utilissimo per descrivere... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

Altre definizioni con trova; alcune; strade; strette; senso; unico; Spargeva molliche per ritrova re la strada; trova no gloria sul campo; Il trova tore dell antica Grecia; Distretto di New York in cui si trova Central Park; Sul tetto di alcune auto o in un mare fantastico; Duro aculeo di alcune piante; In alcune ricette si usa questo azoto; Se ne versano alcune gocce nel Bloody Mary; Sfilano lungo le strade ; Afflati il ministero delle strade ; L Azienda che mantiene le strade ; La rete di strade ; Difficoltà economiche, ristrette zze; Valli strette e profonde; Ristrette zza, miseria di spazi, di mezzi e d animo; strette con funi; Tessuto ghiandolare, senso riale o di rivestimento; In senso figurato, un ammirazione fanatica; Una parola d assenso ; Il senso del concreto; Un locale da piatto unico ; Può essere a senso unico ; unico meno uno; Un unico blocco di pietra; Cerca nelle Definizioni