Strumenti per scritte cancellabili con la gomma - Cruciverba

Soluzione 6 lettere : MATITE

la gomma per cancellare è uno strumento di cancelleria in gomma, naturale o sintetica, atto a rimuovere meccanicamente inchiostri o tracce di grafite...

Toscana permane la dicitura "lapis" per indicare le matite comuni in grafite. la maggioranza delle matite prodotte negli usa in età contemporanea è di colore... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

