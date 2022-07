Specialità di sci in cui eccelleva K. Ghedina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Specialità di sci in cui eccelleva K. Ghedina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : DISCESA

Significato/Curiosita : Specialita di sci in cui eccelleva k. ghedina

Svizzera corinne suter. la discesa libera e lo slalom speciale sono le discipline più antiche dello sci alpino moderno. gare di discesa e di slalom si disputano... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 29 luglio 2022

